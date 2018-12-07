Собянин рассказал как благоустроят переулки в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах благоустройства малых улиц и переулков в центре российской столицы. Как подчеркнул градоначальник на своём сайте и в социальных сетях, в Москве не должно быть такого, что порой встречается в центре всемирно известных мегаполисов.

«Часто в центре мировых городов можно увидеть, как нарядные парадные улицы соседствуют с темными и неухоженными переулками. Сворачивая с туристического маршрута, гости города словно оказываются в другом мире», - отметил Собянин.

Как уточнил мэр, в ходе работ в переулках центра столицы проводится расширение тротуаров, их замостили гранитными плитами, оборудованы парковочные карманы. Под поверхность убраны провода. Кроме того, уже успели установить около трёхсот новых осветительных устройств, порядка двухсот лавочек, вазонов, а также урн.

В Малом Златоустинском переулке открыто так называемое «музейное окно», где все желающие могут посмотреть на найденные в ходе работ остатки каменного храма Николая Чудотворца в Столпах. Он был возведен в XVII веке и разрушен большевиками в 1938 году.

Сергей Собянин пообещал сделать привлекательными, комфортными и уютными все улочки и переулки исторического центра Москвы.