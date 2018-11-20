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Собянин продлил проведение в Москве фестиваля «Круг света» до 2021 года

20 Ноября 2018 в 16:42
Собянин продлил проведение в Москве фестиваля «Круг света» до 2021 года

Московский международный фестиваль «Круг света» будет проводиться в столице до 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам градоначальника, для будущих площадок мероприятия подберут новые локации, также власти планируют использовать инновационные световые и цифровые эффекты.

Также отмечается, что при принятии решения не последнюю роль сыграла популярность этого осеннего фестиваля у жителей столицы и туристов.

Напомним, восьмой Московский международный фестиваль «Круг света» прошёл в столице с 21 по 25 сентября. Его площадки посетили порядка 4 миллионов человек, среди которых не только жители мегаполиса, но и многочисленные туристы, в том числе, из других стран.

Сайт «Подмосковье Сегодня» напоминает, что в минувшем году фестиваль «Круг света» получил премию столицы в сфере туризма «Путеводная звезда» в номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом».

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