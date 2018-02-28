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Собянин призвал не игнорировать выборы

28 Февраля 2018 в 20:29
Собянин призвал не игнорировать выборы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных жителей не относиться равнодушно к выборам президента РФ и прийти на избирательные участки, передает РИА «Новости».

«Люди, у которых есть своя гражданская позиция, не могут сидеть дома, обязательно надо приходить», сказал градоначальник.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На высший пост в стране претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

На выборах президента РФ в российской столице будут задействованы более 43 тысяч человек. В Москве в день голосования откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков.

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