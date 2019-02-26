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Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Московская Масленица»

26 Февраля 2019 в 15:44
Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Московская Масленица»

Мэр столицы России Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль «Московская Масленица». Как отметил на своих официальных страницах в соцсетях градоначальник, фестиваль «Московская масленица» стартует 1 марта и продлился до 10 числа.

Ежедневно на 23 площадках по всему мегаполису будут проходить фольклорные концерты, спектакли проекта «Золотая маска» в городе», бесплатные экскурсии. Кроме того, как написал Собянин, будут «выпекаться горы вкуснейших блинов».

Фестиваль «Московская Масленица» входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В этом году подготовлена очень насыщенная программа, отмечает  АГН «Москва». Будут показаны кукольные спектакли, открыты масленичные городки, организованы мастер-классы. Все активности в рамках фестиваля бесплатные.

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