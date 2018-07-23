Собянин предложил снизить возраст приема детей в детсады до 2,5 лет

Возраст приема детей в детские сады столицы будет снижен до 2,5 лет. Об этом сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. Сегодня в рамках предвыборной агитации он пообщался с коллективом Московского эндокринного завода.

По его словам, возраст приема малышей постепенно снижается. Раньше минимальный возраст составлял 3 года, сейчас -2,8. «В этом году, -рассказал Собянин, приняли решение и снизим возраст приема до 2,5 лет».

Таким образом, десятки тысяч детей получат возможность пойти в детские сады. Чтоб обеспечить местами всех столичных малышей, власти обещают строить по несколько десятков детских садов в год. По словам кандидата в мэры Москвы, это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тысяч детей. Теперь эта цифра выросла до 420 тысяч. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трёх лет", - рассказал он.

Встречи Сергея Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно.