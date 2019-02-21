Собянин поручил открыть в текущем году 30 школьных IT-классов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил до конца года открыть в столице 30 IT-классов для школьников. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов страны и директорами городских школ. Мэр Москвы заявил, что необходимо создать связь между общеобразовательными учебными заведениями и непосредственно компаниями, чтобы дети смогли получать хороший уровень образования для поступления в вуз и получения специальности.

Предпрофессиональные IT-классы будут открыты c 1 сентября этого года для учеников 10 классов. Образовательные учреждения, где они будут действовать, отберут на конкурсной основе. Курс обучения будет рассчитан на два года. Школьники будут изучать информационные технологии на продвинутом уровне, в том числе познакомятся с архитектурой, разработкой информационных систем, искусственным интеллектом и инструментами анализа социальных сетей.

Кроме того, предполагается, что в будущем программы обучения и контрольно-измерительные материалы, которые были разработаны в рамках проекта "IT-класс", станут основной для разделения преподавания информатики в школах на базовый и продвинутый уровни.

Ранее сообщалось, что проекты мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие», «Мосволонтер» и «Московская электронная школа» стали призёрами Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.