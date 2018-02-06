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Собянин поручил более активно расчищать московские дворы от снега

6 Февраля 2018 в 17:52
Собянин поручил более активно расчищать московские дворы от снега

За работой коммунальщиков, ликвидирующих снежные завалы в столице, следят в системе онлайн-наблюдения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные работы по уборке дорог уже сделаны, однако следует уделить особое внимание расчистке дворов. Он отдал соответствующее поручение, о чём написал у себя на странице в Twitter.

«После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов», — написал градоначальник.

Напомним, что в прошлые выходные на столицу обрушился аномальный снегопад. Было зафиксировано превышение месячной нормы осадков на 125%. 

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