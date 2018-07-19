Собянин пообещал мороженое «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу по созданию мороженого под названием «Москва». В четверг градоначальник в рамках своей избирательной кампании провел встречу на заводе по производству мороженого. По его словам, торт и конфеты «Москва» у столицы уже есть, они пользуются популярностью у жителей.

Собянин предложил мороженщикам придумать рецепт нового мороженого и представить продукт на конкурс. По словам мэра, инициатива будет предложена также на обсуждение в «Активном гражданине», сообщают РИА Новости.