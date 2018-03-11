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Собянин: Путин стал более естественным и открытым

11 Марта 2018 в 15:58
Собянин: Путин стал более естественным и открытым

Владимир Путин за все время нахождения у власти не «забронзовел» и стал еще более открытым и естественным в общении. Такую оценку дал главе государства мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что некоторые его коллеги «бронзовели» за годы власти так, что «хоть завтра на пьедестал». С Путиным дела обстоят наоборот.

«Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта он принимает решения быстро и адекватно», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Сэр напомни, что Путин пришел к власти во времена «разгула популистской политики государства», когда народ стыдился армии, обсуждал войну на Кавказе, взрывы домов и задержку нищенских зарплат и пенсий.

«Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня — гордимся ею. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России», - заявил Собянин.

Ранее журналист Дмитрий Киселев на своей страничке «ВКонтакте» опубликовал фильм Андрея Кондрашова «Путин», в котором глава государства рассказал свое видение места России в мире, признался, как относится к предательству, а также ответил на много личных вопросов.

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