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Собянин поделился планами развития конноспортивного комплекса «Битца»

8 Декабря 2018 в 13:52
Собянин поделился планами развития конноспортивного комплекса «Битца»

Московский конноспортивный комплекс «Битца» будет полностью восстановлен за счет города. Об этом сообщил в ходе посещения комплекса мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник развеял слухи, что на месте центра собираются построить торговый центр. По его словам, с такими идеями инвесторы действительно приходили, но эти контракты мэрия не утвердила.

«Я категорически против, чтобы какое-то жилье строилось здесь, на территории спортивного комплекса. Поэтому мы в 2017 г. передали нашей спортивной ГБУ, закончили все переговоры с инвесторами и решили сами восстанавливать комплекс. Так что никакого жилья, никого торгового центра здесь не будет», - сообщил Собянин в разговоре с сотрудниками комплекса.

Градоначальник отметил, что у комплекса большой потенциал для принятия соревнований любого уровня. Необходим только капитальный ремонт.

В прошлом году, по словам мэра столицы, уже было выделено на ремонт «Битцы» около 1 млрд рублей. Но этого оказалось недостаточно.

«Нужен комплексный подход: восстановить все здания, которые здесь есть. Часть из них, скорее всего, придется даже снести, построить новые», - заявил С.Собянин.

КСК «Битца» был построен в Северном Чертаново к Олимпиаде-80. Площадь базы составляет порядка 47 ГА. Она является самой крупной конноспортивной базой в Европе.

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