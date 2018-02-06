Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

Собянин отметил качественный рост столичного образования

6 Февраля 2018 в 14:17
Собянин отметил качественный рост столичного образования

Около трёхсот образовательных учреждений было построено в столице за последние годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что также в городе выросла доступность образования.

«Почти на 50% увеличилось число дошкольников, на четверть — число школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние годы, и стояли десятки тысяч людей, которые не могли попасть в дошкольные учреждения», — сказал Собянин.

По мнению градоначальника, несмотря на высокие показатели, перед городом стоит задача по дальнейшему совершенствованию качества образования. Мэр поручил столичному департаменту образования совместно с директорами школ и Стройкомплексом города спроектировать программу строительства спортивных центров с бассейнами на территории крупных образовательных учреждений. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.