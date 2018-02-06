Собянин отметил качественный рост столичного образования

Около трёхсот образовательных учреждений было построено в столице за последние годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что также в городе выросла доступность образования.

«Почти на 50% увеличилось число дошкольников, на четверть — число школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние годы, и стояли десятки тысяч людей, которые не могли попасть в дошкольные учреждения», — сказал Собянин.

По мнению градоначальника, несмотря на высокие показатели, перед городом стоит задача по дальнейшему совершенствованию качества образования. Мэр поручил столичному департаменту образования совместно с директорами школ и Стройкомплексом города спроектировать программу строительства спортивных центров с бассейнами на территории крупных образовательных учреждений.