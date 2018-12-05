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Собянин отметил качественные изменения в столичном здравоохранении

5 Декабря 2018 в 15:03
Собянин отметил качественные изменения в столичном здравоохранении

Сергей Собянин рассказал об успехах столичного здравоохранения, которых мегаполис добился за несколько последних лет. Об это столичный градоначальник рассказал в рамках церемонии открытия научно-практического форума XVII Ассамблея «Здоровье Москвы».

Мэр, в частности, заявил о том, что доступность врачей в поликлиниках Москвы выросла в 8-10 раз, кроме того, удалось снизить время ожидания приёма. Также Сергей Собянин сделал акцент на том, что властям удалось значительно увеличить зарплаты работников сферы здравоохранения. Это произошло благодаря изменениям в системе финансирования. Градоначальник также упомянул о том, что продолжительность жизни в Москве значительно выросла. А в 2023 году она превысит 80 лет.

Напомним, ранее столичный градоначальник заявил, что в будущем планируется усиление социальной защиты граждан предпенсионного возраста. По словам Сергея Собянина, они могут получить новые льготы. Сейчас в столице действует программы «Московское долголетие». В проекте уже приняли участие свыше 140 тысяч человек.

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