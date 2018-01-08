Собянин отметил достижения московских школьников на международных олимпиадах в 2017 году

Столичные школьники в 2017 году победили на олимпиаде мегаполисов мира, а также завоевали еще 14 медалей на международных олимпиадах. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По уровню умных технологий в школах мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк. Развиваем мегапроект Московская электронная школа, который делает процесс обучения современным и увлекательным», – отметил градоначальник.

Он добавил, что программа, по которой обучаются юные москвичи в начальной школе, признана лучшей по читательской грамотности, а выпускники все чаще поступают на бюджетные места в ведущие вузы.