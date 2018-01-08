Вторник
09 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Собянин отметил достижения московских школьников на международных олимпиадах в 2017 году

8 Января 2018 в 18:48
Собянин отметил достижения московских школьников на международных олимпиадах в 2017 году

Столичные школьники в 2017 году победили на олимпиаде мегаполисов мира, а также завоевали еще 14 медалей на международных олимпиадах. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По уровню умных технологий в школах мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк. Развиваем мегапроект Московская электронная школа, который делает процесс обучения современным и увлекательным», – отметил градоначальник. 

Он добавил, что программа, по которой обучаются юные москвичи в начальной школе, признана лучшей по читательской грамотности, а выпускники все чаще поступают на бюджетные места в ведущие вузы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.