Собянин открыл в Южном Бутове новый городской ландшафтный парк

В столичном районе Южное Бутово открылся новый ландшафтный парк. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это один из лучших парков города. В парке после реконструкции и благоустройства появились чистые пруды с рыбой, набережные, площадки для отдыха у воды, танцевальные площадки, а также детские и спортивные. Там обустроили площадки для занятий спортом, рыбалкой, для пикника и для фудкорта, в нем есть лодочный причал и пляж, летний театр, фонтан, прокат спортивного инвентаря.

Собянин рассказал, что при необходимости в парке появятся дополнительные архитектурные элементы.

Общая площадь нового парка в Южном Бутове составляет 142,5 га, его протяженность 7 км. Это самый большим парк Москвы за пределами МКАД.