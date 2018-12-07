Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

Собянин открыл в Москве памятник писателю Чингизу Айтматову

7 Декабря 2018 в 12:26
Собянин открыл в Москве памятник писателю Чингизу Айтматову

В Москве появился памятник писателю Чингизу Айтматову. Его в одноименном сквере открыл столичный градоначальник Сергей Собянин. Он подчеркнул, что монумент появился благодаря сотрудничеству архитекторов и благотворителей. Также мэр выразил слова благодарности президенту Киргизии.

Отмечается, что открытие памятника приурочено к 90-летию писателя.

Напомним, в уходящем году в рамках праздничных мероприятий, которые посвящены 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, Минкультуры России организовало для поклонников его творчества фотовыставки и кинопоказы фильмов, созданных на основе произведений известного писателя.

Между тем, ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что певец Виктор Цой достоин того, чтобы быть увековеченным не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, и комиссия готова рассмотреть соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что в Москве существует неофициальное место памяти певца - «стена Цоя», которая находится на Арбате. Однако, как пояснил депутат, присвоить ей официальный статус пока нет возможности.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.