Собянин открыл в Москве памятник писателю Чингизу Айтматову

В Москве появился памятник писателю Чингизу Айтматову. Его в одноименном сквере открыл столичный градоначальник Сергей Собянин. Он подчеркнул, что монумент появился благодаря сотрудничеству архитекторов и благотворителей. Также мэр выразил слова благодарности президенту Киргизии.

Отмечается, что открытие памятника приурочено к 90-летию писателя.

Напомним, в уходящем году в рамках праздничных мероприятий, которые посвящены 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, Минкультуры России организовало для поклонников его творчества фотовыставки и кинопоказы фильмов, созданных на основе произведений известного писателя.

Между тем, ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что певец Виктор Цой достоин того, чтобы быть увековеченным не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, и комиссия готова рассмотреть соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что в Москве существует неофициальное место памяти певца - «стена Цоя», которая находится на Арбате. Однако, как пояснил депутат, присвоить ей официальный статус пока нет возможности.