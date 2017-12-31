Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Собянин открыл станцию метро «Ховрино»

31 Декабря 2017 в 15:49
Собянин открыл станцию метро «Ховрино»
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Нового года открыл новую станцию Московского метрополитена. Станция "Ховрино" расположена на Замоскворецкой линии метрополитена и стала на ней 23-ей по счету.
Как сообщили в мэрии Москвы, после открытия станции "Ховрино" у 80% жителей одноименного района появилось метро в шаговой доступности. Также новая станция улучшит транспортную доступность районом Западное Дегунино и Левобережный.
Ожидается, что новой станции ежедневно будут пользоваться до 60 тысяч пассажиров. Это разгрузит станцию "Речной Вокзал" на 20-25%.
Новая станция оборудована лифтами для маломобльных пассажиров, а также платформами вертикально-горизонтального перемещения,  предназначенными для спуска и подъёма с уровня пешеходного перехода в кассовый зал.
Рядом со станцией будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который в будущем станет одним из крупнейших в Москве.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.