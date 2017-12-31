Собянин открыл станцию метро «Ховрино»

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Нового года открыл новую станцию Московского метрополитена. Станция "Ховрино" расположена на Замоскворецкой линии метрополитена и стала на ней 23-ей по счету.Как сообщили в мэрии Москвы, после открытия станции "Ховрино" у 80% жителей одноименного района появилось метро в шаговой доступности. Также новая станция улучшит транспортную доступность районом Западное Дегунино и Левобережный.Ожидается, что новой станции ежедневно будут пользоваться до 60 тысяч пассажиров. Это разгрузит станцию "Речной Вокзал" на 20-25%.Новая станция оборудована лифтами для маломобльных пассажиров, а также платформами вертикально-горизонтального перемещения, предназначенными для спуска и подъёма с уровня пешеходного перехода в кассовый зал.Рядом со станцией будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который в будущем станет одним из крупнейших в Москве.