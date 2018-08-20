Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды

Движение автомобилей открыто по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Щелковского до Открытого шоссе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это улучшит дорожную ситуацию в Гольяново. Изменения коснутся порядка 900 тыс. человек.

«К наступающему Дню города это прекрасный подарок», - сказал градоначальник на открытии дороги.

Собянин добавил, что в текущем году будет сдано две трети Северо-Восточной хорды.

Наиболее сложным в строительстве нового участка стало возведение тоннеля под Щелковским шоссе, сообщил первый заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов. По его словам, во время работ, движение по шоссе не останавливалось. Он добавил, что из-за строительства дороги пришлось снести порядка 1,5 тыс. гаражей. Их владельцы получили компенсацию от 100 до 250 тыс. рублей.