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Собянин открыл новый проспект в Москве

10 Августа 2018 в 12:26
Собянин открыл новый проспект в Москве

Новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК) на территории бывшего завода ЗИЛ открыл столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, бывшая промзона ЗИЛ превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки города. В настоящее время на ней построена первая магистраль. Ей присвоено имя основателя и руководителя завода ЗИЛ Ивана Лихачева. Общая длина проспекта Лихачева составляет примерно 3 км – от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк». Его строительство началось два года назад и завершено раньше срока.

Поблизости с новой магистралью находятся спортивный кластер, технопарк, жилая застройка, а также крупнейший детский тематический парк «Остров мечты».

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