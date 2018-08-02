Собянин открыл новую железнодорожную платформу «Окружная» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции «Окружная». Ее возводили в рамках интеграции Савеловского направления МЖД с Московским центральным кольцом (МЦК).

Если раньше, чтобы перейти с Савеловского направления на МЦК, надо было пройти порядка 250-300 м, теперь построен новый транспортно-пересадочный узел. Как отметил Собянин, благодаря ему расстояние сократилось в пять раз.

На второй стадии будет построен северный выход метро «Окружная», которая объединить несколько видов транспорта: МЦК, МЦД и Савеловское направление железной дороги и метро.

Как заявил кандидат в мэры Москвы, важно строить интегрированные друг с другом объекты. Подобных транспортно-пересадочных узлов, которые связаны с пересадкой с радиальных направлений на МЦК, строится еще шесть. Они заработают до конца 20190-го года. «Сложнейшая работа, но очень важная для москвичей», - добавил Собянин.

Напомним, программа интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги реализуется правительством Москвы и ОАО «РЖД», начиная с 2016 г. Все работы завершены уже на 97%.