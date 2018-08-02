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Собянин открыл новую платформу станции Окружная

2 Августа 2018 в 15:11
Собянин открыл новую платформу станции Окружная
ФОТО: mos.ru

Новая платформа железнодорожной станции Окружная открылась в Москве. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Стоит отметить, что платформа была построена в рамках интеграции Савёловского направления МЖД с МЦК. Как подчеркнул столичный градоначальник, расстояние между ними сократилось в пять раз.

«Чтобы перейти с Савеловского направления на МЦК, надо было пройти порядка 250-300 метров, в непогоду это, конечно, некомфортно. Сейчас построен новый транспортно-пересадочный узел, и это расстояние уменьшилось почти в пять раз», - цитирует слова Собянина АГН «Москва».

Мэр Москвы также напомнил, что в будущем рядом появится ещё и северный вестибюль метро «Окружная».

«Здесь будет несколько видов транспорта: МЦК, Московские центральные диаметры, Савеловское направление железной дороги, а также метро. На одном небольшом участке можно будет пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Непросто строить линейные объекты. Важно, чтобы они полностью были интегрированы друг с другом», - пояснил Собянин.

Также в столице появится ещё шесть ТПУ, с помощью которых можно будет пересесть с радиальных железнодорожных направлений на МЦК. Их строительство планируется завершить до конца 2019 года.

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