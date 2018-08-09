Собянин открыл Международный форум «Такси»

VI Международный Евразийский форум «Такси» открылся в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за последнее время система такси в городе перетерпела значительные изменения. Для ее развития был введен ряд мер, в том числе регулирование парковочного пространства в центре, а также выделенные полосы для такси.

Меры дали преимущества для таксистов. В свою очередь это сократило примерно на 10% количество частных машин, а это 1 балл пробок на московских дорогах, - сказал Собянин.

По словам градоначальника, ежедневно на такси передвигается более 700 тыс. человек.

В работе форума, который пройдет 9-10 августа, участвуют представители более 70 регионов России, а также гости из ФРГ, Греции, Бельгии, стран СНГ и Прибалтики.