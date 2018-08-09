Четверг
09 августа
USD 63.6
EUR 73.82
Горячие новости

Собянин открыл Международный форум «Такси»

9 Августа 2018 в 12:32
Собянин открыл Международный форум «Такси»

VI Международный Евразийский форум «Такси» открылся в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за последнее время система такси в городе перетерпела значительные изменения. Для ее развития был введен ряд мер, в том числе регулирование парковочного пространства в центре, а также выделенные полосы для такси.

Меры дали преимущества для таксистов. В свою очередь это сократило примерно на 10% количество частных машин, а это 1 балл пробок на московских дорогах, - сказал Собянин.

По словам градоначальника, ежедневно на такси передвигается более 700 тыс. человек.

В работе форума, который пройдет 9-10 августа, участвуют представители более 70 регионов России, а также гости из ФРГ, Греции, Бельгии, стран СНГ и Прибалтики.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.