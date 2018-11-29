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Собянин открыл движение по новой развязке на севере Москвы

29 Ноября 2018 в 14:42
Собянин открыл движение по новой развязке на севере Москвы

Сергей Собянин запустил движение по разворотной эстакаде на севере Москвы, которая соединяет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. По словам столичного мэра, эстакада небольшая, но очень важная. Она улучшит движение в трех районах севера Москвы. Дорога улучшит движение на 10-15% как наземного общественного транспорта, так и автомобилей.

Собянин добавил, что эстакада построена менее, чем за один год.

Длина эстакады составляет более 500 метров. Она позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную.

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