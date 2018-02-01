Собянин осмотрел ход строительства нового парка в Печатниках

К осени текущего года завершится создание спортивных объектов в новом парке в Печатниках. Здесь готовятся трассы для мотокросса и картинга, будет обустроена набережная, велодорожки, парковка. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, строительство начнется весной, а парк планируется открыть в сентябре-октябре 2018 года



Современный парк площадью свыше 28 га появится на месте незаконной свалки, рекультивация которой завершается в настоящее время. Свалка в Печатниках возникла более 20 лет назад. С 2011 года столичные власти после многочисленных обращений москвичей принимало меры по пресечению функционирования стихийного полигона отходов. Пилотные работы по вывозу части мусора были выполнены в 2015 году. Жители района принимали участие в обсуждении проекта благоустройства территории в Печатниках.