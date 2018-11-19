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Собянин обсудил с жителями развитие программы «Московское долголетие»

19 Ноября 2018 в 16:03
Собянин обсудил с жителями развитие программы «Московское долголетие»

Сергей Собянин поддержал предложения пенсионеров по программе «Московское долголетние». В частности, мэр Москвы одобрил идею о расширении возможностей записи в программу. Кроме того, градоначальник открыл новые помещения территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского». Он располагается на улице Лобачевского.

В ходе состоявшейся встречи поступило предложение о том, что у жителей столицы должна появиться возможность записи в программу через библиотеки города. Столичный градоначальник поддержал эту идею.

В свою очередь художественный руководитель театральной студии «Без кулис» Любовь Либанова выступила с предложением сделать «Московское долголетие» не просто пилотным проектом, а программой на постоянной основе. Сергей Собянин заявил, что готов поддержать и это предложение.

Отмечается, что с 2011 года капитальный ремонт был проведён в 50 зданиях центров социального обслуживания. В это число вошли и новые помещения центра «Проспект Вернадского» на улице Лобачевского. Помимо этого частичный капитальный ремонт  был произведён ещё в 160 объектах.


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