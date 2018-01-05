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Собянин назвал сроки открытия павильона «Космос» на ВДНХ

5 Января 2018 в 17:18
Собянин назвал сроки открытия павильона «Космос» на ВДНХ

Реставрация в павильоне «Космос» на ВДНХ близка к завершению. Первых посетителей он может принять уже в марте 2018 года. Об этом рассказал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что историческое здание реставраторам пришлось в буквальном смысле спасать. Работа в «Космосе» проводилась очень серьезная.

«Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас идут последние приготовления к открытию», -  говорится в сообщении мэра столицы.

В ближайшие годы на ВДНХ отреставрируют и отремонтируют еще 37 исторических павильонов и 17 фонтанов. Также в планах городских властей – построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, открыть 15 новых павильонов на месте заброшенных хозпостроек, открыть 11 музеев и высадить 1,8 тысяч деревьев и кустарников, добавили в мэрии.

 

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