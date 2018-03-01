Собянин назвал послание президента самым впечатляющим из всех

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию самым впечатляющим из всех. Об этом он написал на своем персональном сайте.

В сообщении в частности говорится, что Путин ответил на одно из главных обвинений оппонентов о том, что Россия безнадежно и бездарно технологически отстала от всего мира.

«Президент доложил и гражданам России, и мировому сообществу, что все обстоит ровно наоборот. На основе суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам, создана система безопасности, новейшие образцы вооружений, гарантирующее России независимость и мирное небо над головой на долгие годы вперед. Ощущение гордости за президента, за нашу страну», - написал Собянин.

Столичный градоначальник также отметил важность того, что президентом поставлены задачи по развитию государства, созвучные с тем, что делают власти Москвы. Речь идет о развитии транспорта, дорог, качественной транспортной инфраструктуры, общественного пространства, развитие здравоохранения, образования, культуры, инноваций, цифровой̆ экономики.

Собянин пообещал на основе послания президента еще раз осмыслить программы и стратегию развития города.