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Собянин: Медицинский комплекс в Коммунарке станет одним из лучших в стране

24 Августа 2018 в 13:33
Собянин: Медицинский комплекс в Коммунарке станет одним из лучших в стране

Многопрофильная клиническая больница (Медицинский центр «Новомосковский») в поселке Коммунарка начнет принимать первых пациентов в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня осмотрел ход строительства. По его словам, «впервые за последние десятилетия в чистом поле возводится крупнейший больничный комплекс». В его составе будут детская и взрослая больницы, роддома, а также диагностический и амбулаторный центры. Этот медицинский центр станет одним из лучших не только в Москве, но и в стране. Он будет построен по самым современным технологиям и оснащен самым современным оборудованием.

Больничный и диагностический комплекс будут введены в следующем году, а роддом, амбулаторный центр и детская больница - в 2020 году.

 

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