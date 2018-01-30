Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Собянин инициировал расследование обрушения конструкций у станции метро «Улица 1905 года»

30 Января 2018 в 20:35
Собянин инициировал расследование обрушения конструкций у станции метро «Улица 1905 года»

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения конструкций в переходе у метростанции «Улица 1905 года», написал мэр Москвы написал в твиттере.

«Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет», написал Собянин.

Обрушение деревянных конструкций произошло сегодня вечером в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». По данным источника Агентства «Москва», в результате происшествия пострадали пять человек. На месте обрушения работают городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.