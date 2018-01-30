Собянин инициировал расследование обрушения конструкций у станции метро «Улица 1905 года»

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения конструкций в переходе у метростанции «Улица 1905 года», написал мэр Москвы написал в твиттере.

«Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет», написал Собянин.

Обрушение деревянных конструкций произошло сегодня вечером в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». По данным источника Агентства «Москва», в результате происшествия пострадали пять человек. На месте обрушения работают городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего.