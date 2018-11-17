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Собянин: Дефицита топлива после пожара на НПЗ в Москве не будет

17 Ноября 2018 в 12:48
Собянин: Дефицита топлива после пожара на НПЗ в Москве не будет

Московский регион и столица не будут испытывать дефицит топлива на заправках после пожара на НПЦ в Капотне. Об этом написал в субботу в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«Переговорили с гендиректором "Газпром нефти" Александром Валерьевичем Дюковым о скорейшем устранении последствий. Работа предстоит большая. При этом дефицита топлива на заправочных станциях Москвы не будет. Но, самое главное, обошлось без жертв», — написал Собянин в Twitter.

Пожар на Московском НПЗ произошел в субботу утром. Возгорание случилось на установке крекинга и печи дожига. По предварительным данным, причиной возгорания стала деформация печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

В ликвидации пожара участвовали 120 спасателей и 30 единиц техники.

Ранее в Минэнерго сообщали, что в связи с пожаром на НПЗ в Москве не зафиксировали превышения в воздухе опасных веществ.

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