Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

Инициативная группа избирателей на собрании 26 декабря приняла решение поддержать самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.



Отметим, собрание проходило в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ в Москве.

Всего на собрании присутствовало 668 человек. Среди них были представители ОНФ, «Единой России» и других партий, добровольческих объединений и волонтерских организаций. В поддержку путина также выступили гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник и другие деятели культуры.