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Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

26 Марта 2019 в 19:51
Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

Пользователи соцсетей нашли подтверждение слухам о беременности Ксении Собчак. Как пишут «Дни.ру», подписчики обратили внимание на фотографию телеведущей и экс-кандидата в президенты РФ, которое она выложила на своей странице в Instagram.

Ксения там предстала в джинсах и длинном халате – весьма обширным в талии. Именно это факт навел наблюдателей на мысли об интересном положении Собчак. Предполагается, что она может носить ребенка, зачатого от режиссера Константина Богомолова.

Так, в одной из телепередач Ксения рассказала, что мечтает родить второго ребенка, а своём ещё недостроенном доме в Московской области она уже запланировала детскую комнату.

Пока же Собчак занимается воспитанием сына Платона от актера Максима Виторгана, который на кулаках выяснил отношения с новым возлюбленным пока ещё супруги. С тех пор Ксения открыто сопровождает Богомолова на всех премьерах.

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