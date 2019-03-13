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Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о разводе

13 Марта 2019 в 12:39
Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его очередное стихотворение. В этот раз известный музыкант высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом.

Собчак в своем ответном стихотворении заявила, что у Шнуров сделал свою поэзию затычкой в каждой новостной «бочке». Она предложила музыканту высказать ей все напрямую в лицо, выйдя в прямой эфир известной соцсети.

Вызов на такой баттл не остался без реакции со стороны Сергея Шнурова. Музыкант в своем ответном послании отказал Собчак вступить с ней в словесную битву. Свое решение он объяснил тем, что стал труслив, а также отметил, что этого ему не позволяет возраст:

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и тут делом грешным, всяк понимаю, как отказом я садню. Такой уж возраст, что не до приколов. Не страшно от тебя стихом в торец…», — цитирует пост Шнурова на странице в Instagram Ura.ru.

8 марта Собчак и ее супруг актер Максим Виторган впервые прокомментировали слухи о своем расставании.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, что нужно сделать Ксении Собчак и Максиму Виторгану, чтобы исчерпать конфликт.

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