Собчак внесли в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

Кандидат в президенты РФ и телеведущая Ксения Собчак попала в базу данный украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице интернет ресурса в Facebook.

Собчак вменяется «сознательное нарушение государственных границ Украины» в 2014 году, когда она приезжала в Крым. Также телеведущая обвиняется в том, что «оправдывала оккупацию полуострова».

Ранее Собчак признавалась, что направила в МИД Украины запрос на посещение Крыма. Однако там ее порыв назвали «политической шизофренией».

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», — написал Климкин в Twitter.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором соответствующее решение было принято 95% населения, пишет RT.