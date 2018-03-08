Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Собчак внесли в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

8 Марта 2018 в 11:02
Собчак внесли в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

Кандидат в президенты РФ и телеведущая Ксения Собчак попала в базу данный украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на странице интернет ресурса в Facebook.

Собчак вменяется «сознательное нарушение государственных границ Украины» в 2014 году, когда она приезжала в Крым. Также телеведущая обвиняется в том, что «оправдывала оккупацию полуострова».

Ранее Собчак признавалась, что направила в МИД Украины запрос на посещение Крыма. Однако там ее порыв назвали «политической шизофренией».

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», — написал Климкин в Twitter.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором соответствующее решение было принято 95% населения, пишет RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.