Собчак удивилась словам Климкина о «политической шизофрении»

Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «политической шизофрении».

Телеведущая заявила, что Киев отказал «единственному российскому политику, поддержавшему украинский суверенитет».

«Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», - написала Собчак в своем Instagram.

Она подтвердила, что ранее направила письмо в МИД Украины с просьбой разрешить посетить Крым «в строгом соответствии с ее законами».

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин назвал ситуацию, при которой кандидат в президенты РФ просит у него разрешения въехать в «аннексированный Крым» для агитационной деятельности, «политической шизофренией».

В начале марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма в 2014 году, пишет RT.