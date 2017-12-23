Собчак рассказал, зачем идет на выборы президента

Телеведущая Ксения Собчак вступает в президентскую гонку «ради правды и свободы». Об этом она рассказала на съезде партии «Гражданская «инициатива», в которую вступила и от которой намерена выдвигаться.

Правда и свобода - вот две вещи, ради которых я иду в политику», - сказала Собчак, слова которой приводит ТАСС.

Телеведущая отметила, что размышляла над участием в президентской кампании несколько месяцев, пока не поняла, что не хочет просто наблюдать, а хочет участвовать в политической жизни страны.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.