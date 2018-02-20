Собчак раскрыла информацию о спонсорах своей кампании

Кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала, кто будет спонсировать её избирательную кампанию. По её словам, она заручилась поддержкой бизнесмена Александра Рослякова. Уточняется, что именно для этого телеведущая совершила недавно поездку на Бали.

Также среди своих спонсоров Собчак назвала издателя журнала Forbes Александра Федотова, издателя российской версии американского журнала Inс. Владимира Палихата, совладелеца Yota Devices Сергея Адоньева, отмечает Ura.ru.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в разгар избирательной кампании Ксения Собчак улетела на Бали, якобы, чтобы провести там корпоратив.