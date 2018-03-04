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Собчак призвала главу Мосгордумы уволить напавшего на неё

4 Марта 2018 в 21:00
Собчак призвала главу Мосгордумы уволить напавшего на неё

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак призвала председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова извиниться за поведение напавшего на неё Алана Дзуцева и уволить его.

Ранее СМИ сообщили, что Дзуцев может быть помощником главы Мосгордумы. При этом пресс-секретарь Шапошникова заявила, что молодой человек «не является официальным помощником председателя московской Думы».

Напомним, ранее Собчак заявила, что её облили водой на улице и толкнули, выкрикнув: «Это за Жириновского».

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