Собчак призвала главу Мосгордумы уволить напавшего на неё

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак призвала председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова извиниться за поведение напавшего на неё Алана Дзуцева и уволить его.



Ранее СМИ сообщили, что Дзуцев может быть помощником главы Мосгордумы. При этом пресс-секретарь Шапошникова заявила, что молодой человек «не является официальным помощником председателя московской Думы».

Напомним, ранее Собчак заявила, что её облили водой на улице и толкнули, выкрикнув: «Это за Жириновского».