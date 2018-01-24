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Собчак пригласили на молитвенный завтрак с Трампом

24 Января 2018 в 12:41
Собчак пригласили на молитвенный завтрак с Трампом

Журналистку Ксению Собчак, которая заявила о желании участвовать в президентских выборах, пригласили на молитвенный завтрак в США, где обычно присутствует президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он состоится 1 февраля, сообщает RT.

Однако пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова пояснила, что у журналистки очень плотный график в США, поэтому мероприятие она посетит только в том случае, если у неё получится, сообщает «Газета.ру».

Напомним, Собчак является кандидатом от партии «Гражданская инициатива», сообщает «Русская планета». Она посетит США в рамках предвыборной кампании.

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