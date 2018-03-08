Собчак потребовала отставки Слуцкого на пикете у Госдумы

У здания Госдумы 8 марта прошли одиночные пикеты, участники которых требовали отставки Леонида Слуцкого. Пикеты организовали активисты Amnesty International.

Также у здания Думы стояла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она держала в руках плакат: «Депутаты! Мы вас не хотим!» На других плакатах содержались призывы к Слуцкому сдать мандат.

Ранее Собчак обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого, пишет РИА Новости.

Сам Леонид Слуцкий 8 марта через соцсети попросил прощения у всех женщин, которым когда-либо причинил переживания.