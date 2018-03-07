Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных Ксению Собчак за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

В вину кандидату в президенты РФ поставлено «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

Сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им, передает ТАСС.

36-летняя Ксения Анатольевна Собчак - российский политик, телеведущая и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.

Являлась членом Координационного совета российской оппозиции с 22 октября 2012 по 19 октября 2013 года. Кандидат на пост президента России на выборах 18 марта 2018 года.

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга (1991—1996) Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.



