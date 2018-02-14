Собчак подала в суд на Путина

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России, в котором потребовала отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Она считает, что заявление тогдашнего президента Дмитрия Медведева о поддержке Путина в 2011 году было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой, сообщает «Русская планета».