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Собчак подала в суд на Путина

14 Февраля 2018 в 17:06
Собчак подала в суд на Путина

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России, в котором потребовала отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Она считает, что заявление тогдашнего президента Дмитрия Медведева о поддержке Путина в 2011 году было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой, сообщает «Русская планета»

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