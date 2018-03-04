Собчак «отомстили за Жириновского» на дне рождения Горбачева

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в воскресенье подверглась нападению неизвестного. Об этом она написала в своем Twitter.

«Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком «это за Жириновского». Вызвали милицию», - сообщила Собчак.

В пресс-службе кандидата журналистам пояснили, что инцидент произошел возле Петровского путевого дворца в Москве, где проходило мероприятие по случаю дня рождения Михаила Горбачева, пишет Газета.ру.

Мужчину, который облил Собчак водой, уже задержала полиция. На него составлен протокол о правонарушении.

На минувшей неделе во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» Ксения Собчак поспорила с Владимиров Жириновским. Политик нецензурно обругал Собчак, а она плеснула в него водой.