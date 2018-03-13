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Собчак назвала Крым источником проблем для России

13 Марта 2018 в 10:09
Собчак назвала Крым источником проблем для России

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак считает Крым источником бед и проблем для России. Об этом она заявила в ходе дебатов на Первом канале. Так Собчак прокомментировала свое намерение посетить полуостров, передает Ura.ru. По ее словам, крымскую проблему предстоит решать еще ее детям. Собчак подчеркнула, что хочет посетить Крым не с предвыборной агитационной целью, а с гуманитарной миссией.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак попросила разрешение на посещение Крыма в посольстве Украины. Она считает, что эта республика – украинская территория. Между тем, 7 марта она была включена в базу данных «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2014 году, пишет «Газета.ру».

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