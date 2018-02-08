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Собчак и Тимошенко посетят молитвенный завтрак в США

8 Февраля 2018 в 00:51
Собчак и Тимошенко посетят молитвенный завтрак в США

В молитвенном завтраке в США ожидается участие примерно 55 человек из России, заявил пресс-секретарь организации «Fellowship Foundation» Ларри Росс.

В этому году в завтраке примут участие более 3,8 тысяч человек, представляющих более 130 стран по всему миру, передает RT.

«Примерно 55 из России, в том числе группа из 35 молодых специалистов — врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных вне зависимости от их положения и веры», — заявил CNN Росс.

Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводят члены Конгресса и президент США. В этом году он запланирован на 8 февраля.

Известно, что на молитвенный завтрак приглашена телеведущая Ксения Собчак, а также экс-премьер Украины Юлия Тимашенко.

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