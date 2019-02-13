Экс-прокурор убил полицейскую собаку на глазах кинолога

Кинолог ЦКС УВД по ЦАО города Москвы лишилась собаки в подмосковном Чехове. Обученного питомца на глазах хозяйки застрелили в голову, информирует паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня» , случилось это в лесу в окрестностях деревни Беляево, когда женщина – специалист вывела на прогулку своего пса по кличке Ли. Первая пуля попала в лапу собаки, после чего хозяйка криком пыталась привлечь внимание стрелявшего. Однако тот сделал второй, смертельный, выстрел в голову служебному животному.

В последствие стало известно, что стрелок - бывший военный прокурор. Он утверждает, что охотился на лис и якобы принял за одну из них собаку при хозяйке. Кинолог опубликовала видео с места происшествия в сети.





Сообщается, что полиция старается замять это дело, абывший прокурор предлагает хозяйке щенка вместо убитой собаки.