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Экс-прокурор убил полицейскую собаку на глазах кинолога

13 Февраля 2019 в 17:58
Экс-прокурор убил полицейскую собаку на глазах кинолога

Кинолог ЦКС УВД по ЦАО города Москвы лишилась собаки в подмосковном Чехове. Обученного питомца на глазах хозяйки застрелили в голову, информирует паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», случилось это в лесу в окрестностях деревни Беляево, когда женщина – специалист вывела на прогулку своего пса по кличке Ли. Первая пуля попала в лапу собаки, после чего хозяйка криком пыталась привлечь внимание стрелявшего. Однако тот сделал второй, смертельный, выстрел в голову служебному животному.

В последствие стало известно, что стрелок - бывший военный прокурор. Он утверждает, что охотился на лис и якобы принял за одну из них собаку при хозяйке. Кинолог опубликовала видео с места происшествия в сети.


Сообщается, что полиция старается замять это дело, а
бывший прокурор предлагает хозяйке щенка вместо убитой собаки. 
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