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Собака в воздухе открыла багажный отсек самолета

23 Июля 2018 в 09:44
Собака в воздухе открыла багажный отсек самолета
Собака, которая летела в багажном отсеке на лайнере, летевшем в Москву, сумела его открыть. В итоге экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. Boeing 737 находился на высоте около четырех тысячи метров, когда сработала сигнализация, показавшая, что одна из створок багажного отсека открыта. 

Командир воздушного судна благополучно посадил самолет в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал, 

Как пишет RT, пес сумел выбраться из клетки и разодрать внутреннюю обшивку лайнера. Благодаря автоматике полностью багажный отсек не открылся. С собакой также всё в порядке.

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