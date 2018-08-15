Собака искусала младенца во дворе в Зеленограде

Во дворе дома в Зеленограде собака покусала грудного ребенка, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Оперативники выяснили, что 60-летняя пенсионерка выгуливала собаку породы джек-рассел-терьер без намордника. Животное напало на девятимесячного мальчика, который гулял вместе с мамой во дворе.

Обе женщины проживают в одном доме. Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

Джек-рассел-терьер — охотничья порода собак. Часто этот терьер «работает» с другими охотничьими собаками — залезая в норы, он выгоняет лисиц. Эти терьеры были выведены в Великобритании для норной охоты. Собака должна залезть в нору и выгнать оттуда зверя или вытащить его в ходе схватки. Терьер должен быть небольшим, чтобы проникнуть в нору и суметь свободно в ней двигаться, поэтому традиционно высота в холке норных терьеров не превышала 38,5 см. В то же время от такой собаки требуется сила, отвага и мощные челюсти, чтобы сразиться с вооруженным зубами (и когтями) зверем. Работать в норе непросто: там темно, тесно, осыпается земля и даже возможны завалы. Наиболее подходят для охоты в таких условиях терьеры с гладкой или недлинной, и, как правило, жесткой шерстью.