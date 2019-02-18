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Со среды в Москву придет оттепель и дождь

18 Февраля 2019 в 12:17
Со среды в Москву придет оттепель и дождь

Со среды в Москву снова будет оттепель. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». Там отметили, что в середине недели на смену морозу и солнцу придет мокрый снег, не исключен дождь. Ожидается, что выпадет до 10 мм осадков, передает Агентство городских новостей «Москва».

По данным синоптиков, в понедельник и вторник погоду в российской столице будет определять гребень холодного антициклона. Он принесет умеренный мороз: днем в понедельник будет -2..-4 градуса, а в ночь на вторник похолодает до -10…-12 градусов. По области будет еще морозней: до -15-ти. Однако завтра днем столбики термометров поднимутся до ноля градусов.

В ночь на среду с приближением теплого атмосферного фронта погода начнет ухудшаться: ожидается плюсовая температура и дождь. Непогода продлится практически до конца рабочей недели.


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