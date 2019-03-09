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Со льдины в Финском заливе спасли около ста рыбаков

9 Марта 2019 в 18:23
Со льдины в Финском заливе спасли около ста рыбаков

Со льда Финского залива в Санкт-Петербурге спасатели помогли эвакуироваться 97 рыбакам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС северной столицы.

Из-за штормового ветра и метели любители зимней рыбалки оказались в опасном положении – в Финском заливе начал разрушаться лед. Ситуация усугублялась тем, что утром было принято решение о закрытии затворов комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы разлива Невы.

Руководство ГУМЧС по Санкт-Петербургу и ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была проведена беспрецедентная совместная операция по эвакуации рыбаков с применением спецтехники.

«В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег», - сообщили в ГУМЧС.

Спасатели призывают граждан весной быть особенно внимательными при выходе на лед и, по возможности, стараться этого не делать.

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