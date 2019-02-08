Опять 7,75. ЦБ оставил ключевую ставку

Банк Российской Федерации принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, она составляет 7,75%. Информация об итогах заседания совета директоров ЦБ размещена на сайте регулятора.В Центробанке особо подчёркивают, что годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий, отмечает Ura.ru . Размер ключевой ставки в 7,75% годовых ЦБ установил впервые в середине декабря 2018 года. Тогда она была увеличена относительно предыдущего уровня на четверть процента.

Как подчеркивает RT , это решение руководство Центробанка обосновало, как упреждающую меру, которая была призвана ограничить инфляционные риски. Тогда же ЦБ объявил о возобновлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начиная с 15 января.

Годовая инфляция в январе, по данным ЦБ, соответствовала нижней границе ожиданий. Однако, как отмечает «ФедералПресс» , ожидания населения и предприятий не совпадают с этой оценкой. Сейчас сохраняется неопределенность в отношении дальнейшей динамики цен на продовольственные товары. Банк РФ даёт прогноз по инфляции не более 5,5 % по итогам 2-19 года.