Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

Опять 7,75. ЦБ оставил ключевую ставку

8 Февраля 2019 в 13:54
Опять 7,75. ЦБ оставил ключевую ставку
Банк Российской Федерации принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, она составляет 7,75%. Информация об итогах заседания совета директоров ЦБ размещена на сайте регулятора.

В Центробанке особо подчёркивают, что годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий, отмечает Ura.ru. Размер ключевой ставки в 7,75% годовых ЦБ установил впервые в середине декабря 2018 года. Тогда она была увеличена относительно предыдущего уровня на четверть процента. 

Как подчеркивает RT, это решение руководство Центробанка обосновало, как упреждающую меру, которая была призвана ограничить инфляционные риски. Тогда же ЦБ объявил о возобновлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начиная с 15 января.

Годовая инфляция в январе, по данным ЦБ, соответствовала нижней границе ожиданий. Однако, как отмечает «ФедералПресс», ожидания населения и предприятий не совпадают с этой оценкой. Сейчас сохраняется неопределенность в отношении дальнейшей динамики цен на продовольственные товары. Банк РФ даёт прогноз по инфляции не более 5,5 % по итогам 2-19 года.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.