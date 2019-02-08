Опять 7,75. ЦБ оставил ключевую ставку

В Центробанке особо подчёркивают, что годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий, отмечает Ura.ru. Размер ключевой ставки в 7,75% годовых ЦБ установил впервые в середине декабря 2018 года. Тогда она была увеличена относительно предыдущего уровня на четверть процента.
Как подчеркивает RT, это решение руководство Центробанка обосновало, как упреждающую меру, которая была призвана ограничить инфляционные риски. Тогда же ЦБ объявил о возобновлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начиная с 15 января.
Годовая инфляция в январе, по данным ЦБ, соответствовала нижней границе ожиданий. Однако, как отмечает «ФедералПресс», ожидания населения и предприятий не совпадают с этой оценкой. Сейчас сохраняется неопределенность в отношении дальнейшей динамики цен на продовольственные товары. Банк РФ даёт прогноз по инфляции не более 5,5 % по итогам 2-19 года.